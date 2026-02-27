Dopo l’alluvione, si apre il capitolo della ricostruzione, ma manca ancora una figura chiave per coordinare gli interventi. La discussione tra Regione e Governo riguarda la nomina di un commissario, con tensioni che si fanno sempre più evidenti. La situazione rimane in bilico mentre si cerca una soluzione concreta per affrontare i danni e avviare i lavori di ripristino.

Prima l’alluvione. Poi l’emergenza. Ora la ricostruzione. E nel mezzo, lo scontro politico. Tra Regione Toscana e Governo esplode il caso della nomina del commissario per la ricostruzione post alluvione. Un nome che non c’è. E accuse che volano da una parte all’altra. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, fino al 31 dicembre scorso anche commissario all’emergenza, riapre il dossier sui disastri meteo che hanno colpito la Toscana tra il 2023 e il 2025. Forza Italia lo sollecita: la deputata pratese Erica Mazzetti, relatrice in Commissione parlamentare d’inchiesta, e il capogruppo regionale Marco Stella, autore di due interrogazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alluvione e ricostruzioni: "Manca il commissario". Scontro Regione-Governo

