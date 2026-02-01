Pavia si rinnova | il progetto Necchi porta sviluppo urbano e sostenibilità con un investimento da 200 milioni

Pavia si prepara a cambiare volto. Con l’avvio del Master Plan per l’area Necchi, il Comune ha dato il via a un progetto da 200 milioni di euro. L’obiettivo è riqualificare il quartiere, creando nuove opportunità di sviluppo e puntando sulla sostenibilità. I lavori sono in partenza e coinvolgeranno diversi interventi per migliorare la viabilità, gli spazi pubblici e le infrastrutture, in un tentativo di rinvigorire il tessuto urbano della città.

Pavia si prepara a un cambiamento radicale del proprio tessuto urbano con l'avvio del Master Plan per l'area Necchi, un progetto strategico che prevede un investimento complessivo di 200 milioni di euro. L'iniziativa, che coinvolge il comune pavese e diversi attori pubblici e privati, punta a trasformare un'ampia porzione di territorio storico in un polo di sviluppo sostenibile, integrando residenze, aree commerciali, spazi verdi e infrastrutture moderne. Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare un'area che, negli ultimi decenni, è rimasta in parte abbandonata, nonostante la sua posizione centrale rispetto al centro storico e ai principali assi viari della città.

