Cagliari 16 anni di carcere per il giovane che vendeva video di abusi

Il tribunale di Cagliari ha emesso una sentenza di 16 anni di carcere nei confronti di un giovane accusato di aver abusato ripetutamente della propria sorellina, riprendendo le violenze e successivamente vendendo i video su reti online anonime. La vicenda riguarda comportamenti che si sono verificati nel tempo e sono stati documentati attraverso materiale video distribuito in rete.

Il tribunale di Cagliari ha condannato a 16 anni di reclusione un giovane colpevole di aver sottoposto la propria sorellina a ripetuti abusi, documentando le violenze attraverso video per poi commercializzarli sulle reti anonime del web. La sentenza, emessa dalla giudice Giulia Tronci nel primo pomeriggio di questo mercoledì 22 aprile 2026, è giunta dopo una camera di consiglio estremamente rapida, conclusasi in meno di quindici minuti. Il percorso giudiziario ha l’accoglimento totale delle richieste formulate dal pubblico ministero Gilberto Ganassi. Il magistrato aveva originariamente prospettato una pena di 24 anni, che è stata poi ridotta di un terzo in virtù dell’applicazione del rito abbreviato, portando al verdetto finale di 16 anni di carcere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, 16 anni di carcere per il giovane che vendeva video di abusi Notizie correlate Sedava e violentava il figlio, i video inviati all’amante e alla moglie: infermiera rischia 16 anni di carcereSono stati chiesti sedici anni di carcere per l'infermiera di Latina accusata di aver drogato e violentato il figlio per inviare foto e video al suo... Poliziotto pedofilo: 24 anni di carcere per abusi di 6 anniUn ex ispettore della polizia metropolitana di Londra ha ricevuto oggi una condanna di 24 anni effettivi per reati sessuali contro una vittima... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cagliari, filma gli abusi sulla sorellina: condannato a 16 anni - L'Unione Sarda.it; I volontari del Servizio Civile Universale della Città Metropolitana di Cagliari ad OrientaSardegna; Cagliari-Atalanta, i biglietti: due fasi di vendita; Pubblicazione graduatorie definitive Benefici secondo semestre anno accademico 2025/2026. Cagliari, filma gli abusi sulla sorellina: condannato a 16 anniDura condanna inflitta dalla giudice Giulia Tronci del tribunale di Cagliari a un giovane accusato di aver violentato la sorellastra, ancora bambina, filmando gli abusi per poi vendere i video sul ... unionesarda.it Monumenti Aperti: Cagliari celebra 30 anni di culturaCagliari si prepara a celebrare un traguardo storico: la 30ª edizione di Monumenti Aperti, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. sardegnareporter.it Cagliari la mia città.. - facebook.com facebook Allarme dermatite, a Cagliari incognita Sant’Efisio: senza buoi statua in spalla sino a Capoterra x.com