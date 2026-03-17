Sedava e violentava il figlio i video inviati all'amante e alla moglie | infermiera rischia 16 anni di carcere

Un'infermiera di Latina è stata imputata di aver sedato e violentato il proprio figlio, inviando poi immagini e video sia al suo amante che alla moglie. La pubblica accusa ha richiesto una pena di sedici anni di reclusione. La vicenda ha coinvolto atti di violenza e comportamenti illeciti messi in atto dalla donna, che ora si trova sotto processo.