Un ex ispettore della polizia metropolitana di Londra è stato condannato a 24 anni di carcere per aver commesso abusi sessuali su una minorenne. La sentenza, emessa oggi, riguarda un periodo di reati che si sono protratti per sei anni. La condanna arriva dopo un processo in cui sono state presentate le prove delle accuse a suo carico.

Un ex ispettore della polizia metropolitana di Londra ha ricevuto oggi una condanna di 24 anni effettivi per reati sessuali contro una vittima minorenne. Il giudice Jonathan Cooper ha emesso la sentenza dopo che una giuria popolare ha stabilito all’unanimità la colpevolezza dell’imputato, identificatosi come Gwyn Samuels. La pena prevede un periodo di sorveglianza post-carcerario di otto anni, a seguire i ventiquattro anni di detenzione. La vicenda riguarda James Bubb, ora noto come Gwyn Samuels, che era in servizio attivo presso Scotland Yard al momento dei fatti. Le aggressioni sono state commesse su una sola persona, quando questa aveva appena dodici anni nel 2018 e l’aggressore ne contava ventuno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poliziotto pedofilo: 24 anni di carcere per abusi di 6 anni

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