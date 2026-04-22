Caduto un albero in zona Sant' Anna | Nessun intervento di rimozione

Durante la notte, un albero è caduto in via Albanese nella zona Sant'Anna a Chieti, a causa della pioggia continua. Non sono stati effettuati interventi di rimozione e non si registrano danni a persone o proprietà. La situazione rimane monitorata dalle autorità locali, che non hanno ancora comunicato piani specifici per la gestione degli alberi nella zona.

Un albero è caduto nella notte in via Albanese a Chieti, zona Sant'Anna, durante la pioggia incessante. Fortunatamente non ci sono state conseguenze.A segnalarlo è il consigliere Costa: “Alle ore 15.38 di oggi - riferisce - nessuno è ancora intervenuto per la messa in sicurezza". Sul posto c'è un.🔗 Leggi su Chietitoday.it The Sea Mystery: An Inspector French Detective Story Notizie correlate Albero caduto a Firenze durante il maltempo colpisce ragazza in scooter in zona Poggio ImperialeA causa del maltempo a Firenze un albero è caduto in strada colpendo una ragazza in scooter che era in transito in quel momento sulla strada. Tumore alla prostata e urologia, nuovi servizi per le complicanze post intervento: il Sant’Anna cresce e ottiene il Bollino AzzurroChirurgia protesica per incontinenza e deficit erettile dopo prostatectomia, presa in carico multidisciplinare e percorsi dedicati: l’ospedale...