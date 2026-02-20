Tumore alla prostata e urologia nuovi servizi per le complicanze post intervento | il Sant’Anna cresce e ottiene il Bollino Azzurro
Il Sant’Anna ha ampliato i servizi di urologia dopo aver ottenuto il Bollino Azzurro, un riconoscimento per la qualità assistenziale. La decisione deriva dall’aumento di casi di tumore alla prostata e dalle crescenti complicanze post intervento. Ora, i pazienti trovano nuove soluzioni per problemi come disfunzioni e perdita di controllo. L’ospedale ha investito in tecnologie avanzate e personale specializzato. Questa evoluzione mira a migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti, che potranno ricevere assistenza più completa e tempestiva.
Chirurgia protesica per incontinenza e deficit erettile dopo prostatectomia, presa in carico multidisciplinare e percorsi dedicati: l’ospedale Sant’Anna di Como premiato da Fondazione Onda Crescono i servizi di urologia dedicati al tumore alla prostata e alle complicanze funzionali post chirurgiche. L’Asst Lariana è stata premiata con il Bollino Azzurro, il riconoscimento assegnato da Fondazione Onda agli ospedali virtuosi nell’offerta di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie uro-andrologiche, con particolare attenzione al tumore prostatico e alla qualità di vita dopo l’intervento.🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Tumore alla prostata, l’ospedale Sant’Anna eccellenza in Italia: unico con quattro certificazioni europee
Tumore alla prostata: Esame intrarettale e PSA sono utili #shorts
Argomenti discussi: Cancro a seno e prostata, la parentela è meno importante del previsto; Cancro alla prostata, novità: con gli avatar del paziente si scoprono i punti deboli; Il ruolo della Radioterapia Stereotassica nel trattamento del tumore prostatico; La caccia al tumore alla prostata non è una festa di compleanno: il rischio paradossale di scoprire più casi.
Screening gratuito del tumore alla prostata. In Basilicata oltre 7mila adesioni dall’inizio della campagna di prevenzioneOltre settemila cittadini hanno scelto la prevenzione. È questo il dato principale emerso dalla conferenza stampa tenuta questa mattina in Regione per illustrare i risultati dei primi sei mesi della c ... ondanews.it
Cancro a seno e prostata, la parentela è meno importante del previstoUno studio Airc sugli uomini con mutazioni Brca tipiche del tumore mammario e quindi aumentato rischio di ammalarsi di prostata. Ma le percentuali di malati ... repubblica.it
Leonardo da Vinci Il Cartone di sant'Anna (Sant'Anna, la Madonna, il Bambino e san Giovannino), 1501-1505 National Gallery, London Pinterest - facebook.com facebook
Studiare medicina e chirurgia al Sant’Anna, 10 febbraio 2026, giornata di orientamento per tutti i licei italiani x.com