Tumore alla prostata e urologia nuovi servizi per le complicanze post intervento | il Sant’Anna cresce e ottiene il Bollino Azzurro

Il Sant’Anna ha ampliato i servizi di urologia dopo aver ottenuto il Bollino Azzurro, un riconoscimento per la qualità assistenziale. La decisione deriva dall’aumento di casi di tumore alla prostata e dalle crescenti complicanze post intervento. Ora, i pazienti trovano nuove soluzioni per problemi come disfunzioni e perdita di controllo. L’ospedale ha investito in tecnologie avanzate e personale specializzato. Questa evoluzione mira a migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti, che potranno ricevere assistenza più completa e tempestiva.

Chirurgia protesica per incontinenza e deficit erettile dopo prostatectomia, presa in carico multidisciplinare e percorsi dedicati: l’ospedale Sant’Anna di Como premiato da Fondazione Onda Crescono i servizi di urologia dedicati al tumore alla prostata e alle complicanze funzionali post chirurgiche. L’Asst Lariana è stata premiata con il Bollino Azzurro, il riconoscimento assegnato da Fondazione Onda agli ospedali virtuosi nell’offerta di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie uro-andrologiche, con particolare attenzione al tumore prostatico e alla qualità di vita dopo l’intervento.🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Tumore alla prostata, l’ospedale Sant’Anna eccellenza in Italia: unico con quattro certificazioni europee

Tumore alla prostata: Esame intrarettale e PSA sono utili #shorts

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.