Un consigliere regionale di Fratelli d’Italia è stato denunciato per reati legati alla caccia. Lo scorso novembre, i carabinieri lo hanno sorpreso mentre sparava agli uccellini dal suo capanno, nonostante i roccoli siano vietati dalla legge. Ora, il politico ha presentato una mozione per riaprirli.

Nel novembre del 2023 viene sorpreso dai carabinieri mentre sta sparando agli uccellini dal suo capanno di caccia. I militari controllano i richiami vivi che sta utilizzando (le esche che servono per attirare, col loro canto, altri volatili, che poi il cacciatore abbatte) e si accorgono che gli anellini – stando alle loro verifiche – sono contraffatti. Risultato: multa più denuncia (alterazione e contraffazione di sigilli). Proprio ieri il protragonista di questa vicenda, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Agricoltura, Carlo Bravo, ha depositato una mozione per chiedere che vengano riaperti i roccoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Denunciato per reati legati alla caccia, consigliere regionale di FdI deposita mozione per riaprire i roccoli (vietati dalla legge)

