Un uomo di 57 anni, residente in provincia di Pavia, è stato fermato dai carabinieri forestali nella zona di Castelletto, nel comune di Alta Val Tidone, con circa due chili e mezzo di tartufi neri. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un quantitativo superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente sulla raccolta di tartufi. L’uomo è stato quindi segnalato per la violazione delle norme sulla caccia e la raccolta illegale di questa pregiata specie.

Un uomo di 57 anni, residente in provincia di Pavia, è stato fermato dai carabinieri forestali nella zona di Castelletto, nel comune di Alta Val Tidone, con un bottino di circa due chili e mezzo di tartufi neri. L’individuo, che possedeva il tesserino di idoneità per la ricerca rilasciato dalla Regione Lombardia, ha violato i limiti quantitativi giornalieri previsti dalla normativa e ha raccolto esemplari di tuber aestivum ancora immaturi e primaticci, non consentiti in questo periodo dell’anno. Il controllo nel bosco di Pianello Val Tidone. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto alla fine della scorsa settimana durante un’operazione di vigilanza mirata in un’area boschiva nota per la presenza di miceti ipogei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia illegale ai tartufi: fermato cercatore con bottino eccessivo

CACCIA AL TARTUFO BIANCO! COME SI FA

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