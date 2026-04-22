Alta Val Tidone | sorpreso con 2 chili e mezzo di tartufi fuori stagione cercatore multato

Durante un servizio di controllo nella zona dell’Alta Val Tidone, i carabinieri del Nucleo Forestale hanno fermato un cercatore di tartufi che aveva con sé circa 2,5 chili di funghi fuori stagione. L’uomo è stato multato per aver violato le norme sulla raccolta di tartufi, con una sanzione amministrativa di poco superiore ai 500 euro. L’attività di vigilanza si è concentrata sulla tutela ambientale e il rispetto delle leggi in materia.

Nel quadro dei servizi di vigilanza ambientale e di controllo sul rispetto della normativa in materia di ricerca e raccolta dei tartufi, i carabinieri del Nucleo Forestale di Pianello hanno contestato una sanzione amministrativa di poco oltre i 500 euro nei confronti di un raccoglitore sorpreso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Alta Val Tidone, 1484 esami in un anno nei punti prelievi«Un bilancio che dai numeri certifica un impegno attento e costante a sostegno della comunità locale, a partire dalle fasce più in difficoltà della... Alta Val Tidone, arriva il Punto di Ascolto Adiconsum per la tutela dei consumatoriArriva anche nel comune di Alta Val Tidone il Punto di Ascolto Adiconsum, uno sportello dedicato alla tutela dei consumatori dove i cittadini...