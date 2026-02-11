Assalto al bancomat nella notte bottino da quantificare | caccia ai responsabili

Questa notte alle 4, sconosciuti hanno assaltato nuovamente il bancomat a San Bartolomeo in Galdo. Hanno distrutto il distributore e si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il bottino è ancora da quantificare, e i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio. Nessuno è rimasto ferito.

Nuovo assalto al bancomat a San Bartolomeo in Galdo questa notte alle 4. I malviventi con la solita tecnica della marmotta avrebbero fatto esplodere un bancomat prelevando soldi ora in corso di quantificazione dai militari della Compagnia di San Bartolomeo. Sul posto anche il nucleo investigativo di Benevento e gli artificieri per mettere in sicurezza l'area.

