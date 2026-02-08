Val Trebbia | verso un Comune Unico per rilanciare l’area montana tra servizi e oltre 5 milioni di euro in 15 anni

La vallata della Val Trebbia si prepara a unire le sue amministrazioni in un unico Comune. L’obiettivo è rilanciare l’area montana, migliorando i servizi e attirando investimenti. L’Assessore Baruffi ha iniziato un tour tra le comunità locali, ascoltando le loro esigenze e spiegando il progetto. In totale, si prevedono oltre 5 milioni di euro di investimenti in quindici anni, per favorire sviluppo e sostenibilità in questa zona.

La Val Trebbia verso un Comune Unico: L’Assessore Baruffi Incontra le Comunità in un Percorso di Rilancio. L’Alta Val Trebbia, un angolo di Piemonte incastonato tra le montagne della provincia di Piacenza, si è fatta protagonista di un intenso dibattito pubblico riguardante il suo futuro amministrativo. Nel fine settimana appena concluso, l’assessore regionale Davide Baruffi ha condotto una serie di incontri nelle comunità di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, focalizzati sulla proposta di fusione dei tre comuni in un unico ente. Questa iniziativa, sostenuta dai sindaci Renato Bertonazzi, Fausta Pizzaghi e Giovanni Razzari, mira a invertire una tendenza preoccupante: lo spopolamento e la conseguente difficoltà nel garantire servizi essenziali in un’area caratterizzata da una forte vocazione agricola e turistica.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Val Trebbia Comune Ecco il Bilancio di previsione del Comune: oltre 240 milioni di euro per servizi, welfare e investimenti strategici Il Comune di Parma ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028, con una dotazione superiore a 240 milioni di euro destinati a servizi, welfare e investimenti strategici. Oltre 15,8 milioni di euro sottratti al fisco: così una società di teleselling avrebbe eluso imposte e contributi per anni Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Val Trebbia Comune Argomenti discussi: I residenti dell’Alta Val Trebbia andranno al voto per la fusione dei comuni; Fusione comuni alta val Trebbia: ipotesi referendum; È stato eletto il Borgo più Bello d'Italia, ma c'è una categoria di persone che lo amerà più degli altri; Allerta neve in Liguria, si allargano le zone coinvolte: scenari e previsioni meteo. Comune unico in alta Val Trebbia, l’assessore Baruffi Più benefici e risorseUn weekend in Alta Val Trebbia, per incontrare le comunità di Marsaglia, Cerignale e Zerba impegnate nel percorso per la fusione. L'assessore regionale ... piacenzasera.it Ancora otto giorni, poi si aprono le iscrizioni, la val Trebbia con i suoi paesaggi incantati ti aspetta... #LaScarpaTrail #valtrebbia #TrailRunning #Bobbio #Cortebrugnatella #Coli facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.