Sartirana uomo aggredito dalle api | soccorsi difficili tra i sentieri

Un uomo di 54 anni è stato portato in ospedale dopo essere stato punto più volte da api lungo i sentieri di Sartirana. I soccorsi sono stati complicati a causa della posizione del luogo e delle punture multiple. Le autorità hanno ricevuto la segnalazione e hanno inviato un'ambulanza per il trasporto urgente. L’intera operazione si è svolta in un’area di difficile accesso, rendendo i soccorsi più complessi del solito.

Un uomo di 54 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver subito una reazione medica a causa di molteplici punture di api nella zona di Sartirana. L’incidente, avvenuto nelle vicinanze del sentiero Merini che porta alla Malpaga, ha richiesto un intervento complesso dei soccorsi nel primo pomeriggio di questo martedì 14 aprile 2026. Le squadre di emergenza sono state attivate intorno alle ore 16:00 per raggiungere il punto critico in via don Consonni. L’operazione ha l’impiego di due unità dei vigili del fuoco, dotate di un veicolo fuoristrada, insieme all’ambulanza gestita dai volontari di Calolziocorte. La difficoltà del terreno ha reso necessario anche il supporto del gruppo speciale del 115, indispensabile per gestire il trasporto della vittima attraverso un percorso impervio che richiede lo spostamento a braccia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sartirana, uomo aggredito dalle api: soccorsi difficili tra i sentieri A Nepi un viaggio nella storia antica alla scoperta del rapporto tra uomo e apiSabato 28 febbraio alle ore 16,30 presso il Museo civico di Nepi è organizzata la presentazione del saggio di Giorgio Franchetti dal titolo... Leggi anche: Area umida del lago di Sartirana. Mezzo secolo di danni dell’uomo