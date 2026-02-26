Assalto in diretta al compro oro | due asce e la fiamma ossidrica Caccia alla banda di ladri

Prato, 26 febbraio 2026 – Arrivano a bordo di due auto, rubate, parcheggiano in doppia fila come se nulla fosse, aprono il bagagliaio e tirano fuori un arsenale: due asce, una fiamma ossidrica, un estintore. Sono in quattro, tutti incappucciati e con passamontagna: tre si dirigono verso la vetrina del compro oro “Toscoro” di via Catani 9. Uno si mette al lavoro con la fiamma ossidrica tentando di aprire la serranda. Gli altri fanno da palo. Assalto al ‘compro oro’ in pieno giorno, banditi in fuga Sembra di essere sul set di un film di azione e invece è successo davvero nella centrale via Catani alle 3 e mezzo di notte fra martedì e mercoledì. La scena è stata immortalata dalla telecamera di videosorveglianza del negozio: i ladri sono tranquilli, nonostante le auto che passano sulla strada, e l’azione dura due minuti e mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

