Una nuova cometa, denominata C2025 R3 (PanSTARRS), si sta muovendo verso la costellazione dei Pesci, attirando l’attenzione degli astronomi italiani. Mentre si avvicina, gli appassionati devono fare i conti con le luci dell’alba e le condizioni di visibilità che rendono difficile l’osservazione. La cometa rappresenta un’opportunità per gli esperti di monitorare il suo percorso nel cielo notturno.

La cometa C2025 R3 (PanSTARRS) sfida l’osservazione dall’Italia mentre si sposta verso la costellazione dei Pesci, costringendo gli astronomi a una caccia difficile tra le luci dell’alba. Nonostante una magnitudine di 3,4 che la renderebbe visibile a occhio nudo in cieli bui, la vicinanza al Sole e la posizione bassa sull’orizzonte orientale ne complicano il rilevamento. Tra perielio e sfide ottiche: l’evoluzione del corpo celeste. Il passaggio ravvicinato al Sole ha segnato un punto di svolta per l’oggetto spaziale. Il 19 aprile 2026, alle ore 23:28 locali, C2025 R3 ha raggiunto il perielio, posizionandosi a 0,49 unità astronomiche dal Sole. Questo evento precede il momento di massima vicinanza con la Terra, atteso per il 26 aprile, quando la distanza planetaria scenderà a 0,48 unità astronomiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia alla cometa PanSTARRS: sfida tra luce solare e cieli all’alba

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