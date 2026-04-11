Caccia alla cometa Pan-STARRS | come vederla all’alba nel cielo di aprile
Una cometa chiamata C2025 R3 (Pan-STARRS) si avvicina al suo massimo splendore e sarà visibile all’alba in alcune mattine di aprile. Questa cometa, scoperta di recente, attraverserà il cielo del nostro emisfero, offrendo un’occasione per osservare un oggetto celeste che si muove lentamente tra le stelle. Gli appassionati di astronomia potranno cercarla prima dell’alba, approfittando delle condizioni di visibilità che si presentano in questo periodo.
Un antico viaggiatore dello spazio profondo sta per offrire un momento di pura meraviglia ai cieli del nostro emisfero, con la cometa C2025 R3 (Pan-STARRS) che si prepara a raggiungere il suo apice di luminosità proprio in queste mattine di aprile. L’evento, che coinvolge un corpo celeste identificato nel settembre 2025 dal sistema di sorveglianza, promette di essere visibile anche senza l’ausilio di strumentazioni avanzate, grazie a una traiettoria che lo porterà verso il massimo splendore nelle prossime ore. Come orientarsi tra le costellazioni per non perdere il passaggio. desidera cogliere questo fenomeno naturale, la strategia richiede un pizzico di disciplina e un perfetto tempismo cronometrico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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