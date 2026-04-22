Caccia al bomber Sparacello e Di Renzo sempre al comando
Nella classifica marcatori della serie D, il giocatore più prolifico rimane Sparacello, seguito da vicino da Di Renzo. Infantino, centravanti del Notaresco, di 40 anni, ha segnato ancora una rete e si colloca al secondo posto, a due reti di distanza dal leader. La lotta per la conquista della corona di capocannoniere continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati.
Pongetti Si muove la classifica marcatori in serie D dove l’intramontabile Infantino, 40 anni, segna ancora: ora il centravanti del Notaresco è secondo con Di Renzo a due reti da Sparacello. Ma bene pure i nostri bomber: salgono i dorici Kouko e Zini e il vigorino Braconi, che con le loro reti spingono Ancona e Vigor Senigallia a sperare ancora rispettivamente nella C e nei play-off. Serie D, Girone F. 17 reti: Sparacello (L’Aquila) 15 reti: Di Renzo (L’Aquila), Infantino (Notaresco) 13 reti: Spinosa (Ostiamare) 12 reti: Kouko (Ancona) 11 reti: Gallo (Castelfidardo) 10 reti: Maio (Atletico Ascoli), Carpani (Teramo), Romano (Termoli), Zini...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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