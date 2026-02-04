Caccia al bomber Kouko nove centri Insidia Di Renzo

L’Aquila torna a segnare e si riprende la vetta della classifica marcatori con Di Renzo. Il bomber abruzzese segna ancora, superando Sparacello e rafforzando la sua posizione. La squadra non brilla, invece, e il pari contro il Chieti lascia l’amaro in bocca. La caccia al miglior marcatore continua, con Di Renzo che sembra aver preso il ritmo giusto.

