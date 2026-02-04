Caccia al bomber Kouko nove centri Insidia Di Renzo
L’Aquila torna a segnare e si riprende la vetta della classifica marcatori con Di Renzo. Il bomber abruzzese segna ancora, superando Sparacello e rafforzando la sua posizione. La squadra non brilla, invece, e il pari contro il Chieti lascia l’amaro in bocca. La caccia al miglior marcatore continua, con Di Renzo che sembra aver preso il ritmo giusto.
Andrea Pongetti Aquila continua a deludere (pari in casa col Chieti dopo quello col Castelfidardo), i suoi bomber no: Di Renzo torna in rete ed il numero 9 abruzzese stacca il compagno Sparacello e torna a guidare da solo la classifica dei marcatori nel girone F di serie D. Torna in rete anche Kouko, gol fondamentale per la nuova capolista Ancona e il bomber biancorosso sale a 9 centri in quarta posizione. Serie D. 14 reti: Di Renzo (L’Aquila), Sparacello (L’Aquila) 10 reti: Infantino (Notaresco) 9 reti: Kouko (Ancona) 8 reti: Vianni (Ostiamare) 7 reti: D’Angelo (Recanatese), Martiniello (Giulianova), Spinosa (Ostiamare), Osorio (Maceratese) 6 reti: Della Pietra (UniPomezia), Pierfederici (Recanatese), Banegas (L’Aquila), Carpani (Teramo), Alonzi (Vigor Senigallia), Cericola (Ancona), Curatolo (Sora), Fall (Teramo), Maio (Atletico Ascoli), Sereni (Teramo), Romano (Termoli) 5 reti: Rovinelli (Ancona), Casolla (Fossombrone), Pecchia (Sora), Marras (Maceratese), Gasperoni (San Marino) Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Daniel Kouko è il bomber dei biancorossi: "Non sono uno da 30 gol, ma mi metto a disposizione. Lavoreremo come matti per il sogno». "Abbiamo lottato tanto per arrivare lassù»
Daniel Kouko ha rotto una serie negativa di sette partite segnando il gol decisivo nella vittoria contro il Castelfidardo.
