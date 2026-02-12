Questa mattina la squadra di Macerata ha affrontato l’esame a L’Aquila, dove ha incontrato una delle avversarie più forti del campionato. I giocatori si sono presentati in campo con determinazione, consapevoli della difficoltà, e hanno confermato di aver mantenuto la calma anche nelle zone più complicate del match. La partita si preannuncia come una prova importante per il prosieguo della stagione.

"Noi siamo stati molto ordinati, determinati in ogni zona del campo ben sapendo di avere di fronte una corazzata". Massimo Loviso, membro dello staff tecnico del Castelfidardo, ricorda il pareggio a reti inviolate colto quasi un mese fa a L’Aquila dove domenica sarà di scena la Maceratese. Nel frattempo la squadra abruzzese ha cambiato ancora una volta guida tecnica affidandola a Mauro Chianese che ha sostituito Michele Fucili il quale a ottobre era stato chiamato al posto di Sandro Pochesci. "Di solito – aggiunge Loviso – l’arrivo di un allenatore dà una scossa, ma ritengo che il nuovo tecnico lavorerà su 2-3 aspetti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, esame a L’Aquila: "Attenti a Di Renzo e Sparacello"

Oggi la Maceratese affronta l'esame a Fossombrone, con l'obiettivo di dimostrare carattere e determinazione.

Questa mattina i giocatori della Maceratese si sono preparati con una certa ansia per il prossimo esame.

