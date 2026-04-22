Bybit investe 8 milioni in Hata | la crypto malese accelera la crescita

Bybit ha completato un investimento da 8 milioni di dollari in Hata, piattaforma di scambio di criptovalute con sede a Kuala Lumpur. L'operazione ha coinvolto anche diversi family office di livello internazionale, contribuendo a sostenere la crescita di Hata nel settore delle criptovalute. La notizia riguarda un’operazione di finanziamento che rafforza la presenza di Bybit nel mercato asiatico e rafforza la posizione di Hata nel panorama degli exchange malaysiani.

Il gigante delle criptovalute Bybit ha appena guidato un round di finanziamento da 8 milioni di dollari destinato a Hata, l’exchange con sede a Kuala Lumpur, con la partecipazione di diversi family office internazionali. L’operazione segna il consolidamento del legame tra il colosso globale e la piattaforma malese, che punta a potenziare la propria liquidità, ampliare la base utenti e diversificare l’offerta di prodotti digitali. L’impatto di questo investimento si inserisce in un contesto di forte fermento regolatorio in Malesia. La banca centrale locale, Bank Negara Malaysia, ha lavorato intensamente nell’ultimo anno per implementare progetti pilota all’interno di sandbox regolamentari e definire strategie per la tokenizzazione degli asset.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bybit investe 8 milioni in Hata: la crypto malese accelera la crescita Notizie correlate Hata completa un round di finanziamento di Serie A da 8 milioni di dollari guidato da BybitCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE KUALA LUMPUR, Malesia, 22 aprile 2026 /PRNewswire/ — Hata, l’unico exchange di asset digitali della... Rwanda blocca Bybit: stop al franco per il trading di cryptoLa banca centrale del Rwanda ha bloccato l’operatività del servizio peer-to-peer di Bybit nel Paese, vietando l’uso del franco rwandese per gli...