Burnley-Manchester City mercoledì 22 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Citizens sul velluto

Mercoledì 22 aprile alle 21:00 si svolgerà la sfida tra Burnley e Manchester City. La partita segue la recente vittoria dei Citizens contro l’Arsenal, che ha portato i bookmaker a modificare le quote e a considerare i cittadini come favoriti. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e i pronostici puntano sulla vittoria della squadra ospite.

Dopo la vittoria contro l’Arsenal, che ha indotto i bookmaker a invertire il ruolo di favorito a favore del Manchester City nella corsa al titolo, ecco che la squadra di Guardiola va a far vista ad un Burnley virtualmente retrocesso, che da tempo attende solo la conferma aritmetica del suo destino che potrebbe anche arrivare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Burnley-Manchester City (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Citizens sul velluto Notizie correlate Burnley-Manchester City (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Citizens sul vellutoDopo la vittoria contro l’Arsenal, che ha indotto i bookmaker a invertire il ruolo di favorito a favore del Manchester City nella corsa al titolo,... Burnley-Manchester City (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDopo la vittoria contro l’Arsenal, che ha indotto i bookmaker a invertire il ruolo di favorito a favore del Manchester City nella corsa al titolo,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Burnley - Manchester City; Premier, 34^ turno: Burnley-Man. City mercoledì su Sky; Dove vedere Burnley-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Burnley-Manchester City: analisi e probabili formazioni 22/04/2026 Premier League. Pronostico Burnley-Manchester City: adesso Guardiola ci credeBurnley-Manchester City è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Premier League 2025-2026: Burnley-Manchester City, le probabili formazioniGuardiola vuole vincere per mettere ulteriore pressione sull'Arsenal, per questo opterà per una formazione molto offensiva. Mercoledì alle 21 lo stadio Turf Moor ospiterà la sfida tra Burnley e ... sportal.it Burnley-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla di Alessandro Cascino - facebook.com facebook #Citizens in modalità rullo compressore, #Burnley chiamato all’impresa impossibile. Sulla carta è già scritto, ma la Premier ama scombinare i piani. Copione rispettato o colpo di scena x.com