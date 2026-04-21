Burnley-Manchester City mercoledì 22 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Burnley e Manchester City. Dopo la recente vittoria contro l’Arsenal, i bookmaker hanno cambiato le quote e ora vedono i Citizens come favoriti. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state aggiornate in vista dell’incontro. Sono attesi commenti e pronostici da parte degli esperti prima del calcio d’inizio.

Dopo la vittoria contro l’Arsenal, che ha indotto i bookmaker a invertire il ruolo di favorito a favore del Manchester City nella corsa al titolo, ecco che la squadra di Guardiola va a far vista ad un Burnley virtualmente retrocesso, che da tempo attende solo la conferma aritmetica del suo destino che potrebbe anche arrivare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Burnley-Manchester City (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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