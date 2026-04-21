Burnley-Manchester City mercoledì 22 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Burnley e Manchester City. Dopo la recente vittoria contro l’Arsenal, i bookmaker hanno cambiato le quote e ora vedono i Citizens come favoriti. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state aggiornate in vista dell’incontro. Sono attesi commenti e pronostici da parte degli esperti prima del calcio d’inizio.

Dopo la vittoria contro l’Arsenal, che ha indotto i bookmaker a invertire il ruolo di favorito a favore del Manchester City nella corsa al titolo, ecco che la squadra di Guardiola va a far vista ad un Burnley virtualmente retrocesso, che da tempo attende solo la conferma aritmetica del suo destino che potrebbe anche arrivare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Burnley-Manchester City (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Bournemouth-Leeds (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLe ambizioni di giocare per la prima volta nelle coppe europee del Bournemouth, ottavo nella classifica di Premier League ma con gli stessi punti di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Burnley - Manchester City; Premier, 34^ turno: Burnley-Man. City mercoledì su Sky; Dove vedere Burnley-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Burnley-Manchester City: Guardiola vede la vetta sul campo della penultima di Premier. Pronostico Burnley-Manchester City: adesso Guardiola ci credeBurnley-Manchester City è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Burnley vs Manchester City – 22 Aprile 2026La sfida di Premier League fra Burnley e Manchester City andrà in scena il 22 Aprile 2026 alle 21:00 al Turf Moor. È un appuntamento che promette intensità, ... news-sports.it A Hukumance: Matsayin gasar Premier League a yanzu — Manchester City su na da wasa 1 a hannu (vs Burnley) — Arsenal su na da wasanni 5 da suka rage — City kuma suna da wasanni 6 kenan Gasar ta shiga mataki mafi zafi, komai na iya canzaw - facebook.com facebook #Citizens in modalità rullo compressore, #Burnley chiamato all’impresa impossibile. Sulla carta è già scritto, ma la Premier ama scombinare i piani. Copione rispettato o colpo di scena x.com