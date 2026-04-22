Burnley-Manchester City mercoledì 22 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Citizens sul velluto

Da infobetting.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:00 si disputa l'incontro tra Burnley e Manchester City. I Citizens sono favoriti dopo aver battuto l’Arsenal, un risultato che ha influenzato le quote dei bookmaker. Le formazioni delle due squadre vengono analizzate in vista di questa partita, che si preannuncia decisiva nel campionato. Le scommesse e i pronostici sono già in circolazione tra gli appassionati di calcio.

Dopo la vittoria contro l’Arsenal, che ha indotto i bookmaker a invertire il ruolo di favorito a favore del Manchester City nella corsa al titolo, ecco che la squadra di Guardiola va a far vista ad un Burnley virtualmente retrocesso, che da tempo attende solo la conferma aritmetica del suo destino che potrebbe anche arrivare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Burnley-Manchester City (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Citizens sul velluto

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