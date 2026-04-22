Buonfiglio | Niente risorse dal Governo per la preparazione olimpica e i premi medaglia

Per la prima volta, il team dedicato alla preparazione olimpica e ai premi in medaglia non riceve fondi dal governo. La mancanza di risorse si riflette sulle attività di preparazione e sulle ricompense per gli atleti risultati ai giochi. La decisione segna un cambiamento rispetto agli anni precedenti, quando gli enti pubblici avevano sempre contribuito finanziariamente a questi settori. La situazione ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori.

Roma – “È la prima volta che non riceviamo un contributo dal governo per l’organizzazione della preparazione olimpica e per i premi in medaglia. Inoltre aspettiamo ancora le royalties di Milano Cortina”. Queste le parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio nella conferenza stampa post Giunta a Roma, martedì 21 aprile. “Quando si stipula un contratto c’è un creditore, il Coni, e un debitore, Milano Cortina. Qualora il debitore non abbia la capacità economica, ti rivolgi a chi ha rilasciato le garanzie. Ma penso non si arrivi a questo” ha continuato Buonfiglio. “Contributo atteso dal governo? Ogni volta che abbiamo chiesto al ministro ci diceva ‘stiamo sostenendo Milano Cortina’.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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