Furti a San Giuliano Terme dal Pd appello al Governo | Più risorse per la sicurezza

Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di San Giuliano Terme, la maggioranza ha approvato all'unanimità una mozione sulla sicurezza urbana. Nei giorni scorsi, si sono verificati diversi furti nella zona e il Partito Democratico ha lanciato un appello al Governo chiedendo più risorse dedicate alla sicurezza. La questione è stata discussa pubblicamente durante la riunione del consiglio comunale.

In occasione dell'ultima seduta di Consiglio comunale del comune di San Giuliano terme la maggioranza ha approvato all'unanimità una mozione sul tema sicurezza urbana. Da tempo infatti sul territorio si parla di un aumento sensibile di furti o tentati furti in abitazione, con il sindaco Matteo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Emergenza furti a San Giuliano Terme, il sindaco: "Abbiamo bisogno che lo Stato faccia la sua parte"Dopo la lettera inviata dai residenti della frazione di Metato, Matteo Cecchelli ha chiesto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza... Sicurezza idraulica a San Giuliano Terme, l’opposizione incalza l’amministrazione comunaleIl tema della sicurezza idraulica torna al centro del dibattito dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Matteo Cecchelli; a intervenire sono Simone... Temi più discussi: San Giuliano: si aggrappa all’auto dei ladri e rovina al suolo, 44enne in ospedale; Emergenza furti a San Giuliano Terme, il sindaco: Abbiamo bisogno che lo Stato faccia la sua parte; Emergenza furti a San Giuliano Terme, il sindaco: 'Abbiamo bisogno che lo Stato faccia la sua parte'; Metato, raffica di furti. Duecento residenti scrivono al sindaco. San Giuliano, furto con destrezza nel parcheggio del supermercato: 44enne finisce in ospedaleDistratta con la scusa delle monete cadute, prova a inseguire i ladri e cade a terra. Recuperata l’intera refurtiva ... 7giorni.info San Giuliano, la Vbdcar di Settala dona le ruote all’ambulanza dopo il furtoI ladri senza cuore le avevano rubate la scorsa settimana. Ma c’è l’imprenditore dal cuore d’oro a San Giuliano. Arrivano 4 nuove ruote per l’ambulanza degli Angeli assistenze sanitarie. È quanto acca ... ilcittadino.it ANTIQUA TORNA DOMENICA 1 MARZO A SAN GIULIANO TERME Il centro storico di San Giuliano Terme ospita una nuova edizione di Antiqua, il tradizionale appuntamento dedicato ad antiquariato, collezionismo, hobbismo e riuso. Una giornata per pass - facebook.com facebook