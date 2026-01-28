Ddl caregiver Auriemma M5S | Dal governo solo propaganda servono diritti veri e risorse

I deputati del M5S, tra cui Carmela Auriemma, sono scesi in piazza Santi Apostoli per sostenere i caregiver familiari italiani. La manifestazione è stata l’occasione per chiedere diritti concreti e più risorse, lontano dalla semplice propaganda del governo. Auriemma ha criticato duramente l’esecutivo, definendo insoddisfacente l’attuale approccio e chiedendo azioni concrete per aiutare chi si prende cura dei propri cari.

Ieri, i deputati del M5S, tra cui Carmela Auriemma, hanno partecipato al presidio in piazza Santi Apostoli a sostegno dei caregiver familiari italiani.. "Ieri siamo in piazza al fianco dei caregiver italiani, che chiedono diritti veri, risorse adeguate e una legge nazionale che li riconosca pienamente. Come loro, siamo stanchi degli annunci trionfalistici del governo: fare propaganda sulla pelle di chi soffre è semplicemente vergognoso". Lo dichiara l'onorevole Carmela Auriemma, deputata del Movimento 5 Stelle, presente ieri in piazza Santi Apostoli al presidio dei caregiver familiari italiani insieme ai colleghi Orfeo Mazzella, Carmen Di Lauro e Andrea Quartini.

