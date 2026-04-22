Il film Top Gun, interpretato da Tom Cruise, tornerà nelle sale cinematografiche grazie a una nuova proiezione promossa dalla Paramount Pictures. L'evento coincide con il 40esimo anniversario dell'uscita del film, considerato un cult del genere. La pellicola, che vede protagonista un pilota militare, sarà disponibile per il pubblico in alcune sale selezionate. Questa iniziativa invita gli spettatori a rivivere le atmosfere dell'originale sul grande schermo.

Siamo pronti a tagliare i cieli nel veicolo aerospaziale? La Paramount Pictures ce lo consente rilanciando sul grande schermo il film cult Top Gun, con Tom Cruise. Una settimana in cui la pellicola sarà distribuita al cinema, nel mese di maggio, per festeggiare un compleanno speciale: 40 anni dall’uscita del film originale. Un compleanno speciale. Per celebrare il 40° anniversario del film, la Paramount Pictures ripropone Top Gun nelle sale cinematografiche. Il film arriverà nelle sale il 13 maggio e sarà disponibile per una settimana in contemporanea con Top Gun: Maverick, che tornerà anch’esso al cinema. Tom Cruise ha annunciato la riedizione del film con un breve post sui suoi profili social ieri.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Buon 40esimo compleanno Tom Gun! Il film cult torna al cinema

Carl Barks Legacy through Goin' Quackers

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