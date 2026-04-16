Top Gun 3 è realtà | torna Tom Cruise Paramount accelera sul nuovo film VIDEO

Durante la presentazione alla convention CinemaCon a Las Vegas, un rappresentante della Paramount ha annunciato che il terzo capitolo della saga di Top Gun è in fase di sviluppo. È stato anche comunicato che la sceneggiatura è già stata avviata, segnando un passo concreto verso la produzione del nuovo film. La notizia è stata resa nota ufficialmente senza ulteriori dettagli sui tempi di uscita o sul cast.

Top Gun si prepara ufficialmente a un nuovo decollo. Durante la presentazione della Paramount al CinemaCon di Las Vegas, il co-direttore della divisione cinematografica Josh Greenstein ha annunciato che Top Gun 3 è in fase di sviluppo e che la stesura della sceneggiatura è già stata avviata. Il progetto vedrà il ritorno della leggendaria star Tom Cruise e dello storico produttore Jerry Bruckheimer, confermando l’intenzione dello studio di proseguire uno dei franchise più iconici del cinema. Il compito di scrivere il nuovo capitolo è stato affidato a Ehren Kruger, già co-sceneggiatore del trionfale Top Gun: Maverick L’annuncio arriva dopo lo...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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