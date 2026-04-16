Paramount ha annunciato ufficialmente che sta lavorando a Top Gun 3, confermando il ritorno di Tom Cruise nel ruolo di Maverick. Il nuovo film sarà il seguito diretto del successo di Top Gun: Maverick, prodotto da Jerry Bruckheimer. La produzione partirà a breve, anche se ancora non sono stati comunicati dettagli sulla data di uscita o sul cast completo.

Paramount ha confermato la produzione del nuovo sequel del franchise, prodotto da Jerry Bruckheimer, dopo il successo di Top Gun: Maverick. Paramount ha confermato che Top Gun 3 è in fase di sviluppo e il sequel avrà ancora una volta come protagonista Tom Cruise. In occasione dell'evento CinemaCon, in corso a Las Vegas, lo studio ha infatti annunciato che il terzo capitolo della storia di Maverick verrà realizzato, dopo le notizie dell'inizio del lavoro sul progetto avvenuto nel 2024. Il successo ottenuto dal sequel di Top Gun Top Gun: Maverick (di cui potete leggere la nostra recensione), arrivato nelle sale nel 2022, aveva incassato ben 1.5 miliardi di dollari ai box office internazionali, a fronte di un budget di soli 170 .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Top Gun 3: Tom Cruise riprenderà il ruolo di Maverick nel nuovo film

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