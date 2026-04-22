In un’intervista al “Guardian”, il portiere ha commentato l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali, affermando di aver pensato fosse più probabile incontrare mille alieni che vedere tre edizioni senza gli azzurri. La conversazione ha toccato anche alcuni aspetti della sua lunga carriera, offrendo uno sguardo diretto sulle sue esperienze e sui momenti più significativi del suo percorso sportivo.

di Francesco Spagnolo Buffon in un’intervista al ‘Guardian’ è tornato sull’eliminazione dell’Italia, ma ha raccontato anche la sua carriera. Le parole. “ Mi strappo i guanti dalle mani e le mie nocche nude, arrossate e intrise di sudore, brillano sotto la luce al neon “. Inizia così, con crudo realismo, il ricordo di Gianluigi Buffon della sua ultima partita ufficiale. Nel suo libro Saved, l’ex portiere descrive l’intervallo di quel match di playoff di Serie B giocato con il Parma nel maggio 2023. A 45 anni, circondato da compagni che avrebbero potuto essere suoi figli, la sensazione era quella di essere “morto dentro”. Dopo 28 anni di professionismo, il declino fisico, i riflessi appannati e la fine di quel periodo in cui ci si sente forti e onnipotenti rappresentavano per lui una vera e propria fine.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon ritorna sull’eliminazione dell’Italia: «Pensavo fosse più probabile vedere 1000 alieni che tre Mondiali senza gli azzurri»

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