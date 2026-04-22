Buffon | Parma come una madre Nazionale

In un’intervista al Guardian, il portiere italiano ha ripercorso il suo rapporto con le squadre in cui ha giocato, paragonando il Parma a una madre. Ha inoltre commentato le sfide recenti del calcio italiano, senza entrare nel merito di eventuali responsabilità o cause. La conversazione ha toccato anche aspetti legati alla nazionale e alla sua esperienza personale in ambito calcistico.

Gianluigi Buffon torna a parlare del suo legame con le squadre della sua carriera in una lunga intervista al Guardian, soffermandosi anche sulle difficoltà recenti del calcio italiano.Tra le immagini più forti utilizzate dall’ex numero uno azzurro, quella dedicata al Parma: “Il Parma è come una.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Buffon e l’azzurro: Ripartire da zero, adesso basta cercare scorciatoie; SPOILER: PUMA VESTIRA' TUTTI I SUOI PORTIERI COL NIDO D'APE DI BUFFON DI 30 ANNI FA; Morto Manninger: l'ex portiere di Juve e Toro vittima di un incidente; Cannavaro La nazionale in Bosnia ha avuto paura e da noi ci sono troppi allenatori. Senza la testata, il mio Pallone d'Oro lo avrebbe vinto Zidane. Malesani aveva già le idee di Guardiola.

Buffon dopo il fallimento dell'Italia: È come un nonno da proteggere. E senza Totti o Baggio...Le parole dell'ex portiere ed ex capodelegazione dell'Italia: dal racconto della finale del Mondiale alla disfatta di Zenica ... corrieredellosport.it

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Buffon ha raccontato al The Guardian come ci si abitua al ritiro e il declino del calcio italiano Nel primo commento trova il link all'articolo - facebook.com facebook

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