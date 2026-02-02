Il Torre scende in campo per Paul | Sarai sempre con noi dentro e fuori dal campo

Questa mattina il campo di gioco si è riempito di emozioni e ricordi. La squadra del Torre ha dedicato la partita a Paul, scomparso troppo presto. Prima del calcio d’inizio, i compagni hanno scritto con le parole e gli sguardi che Paul sarà sempre con loro, dentro e fuori dal campo. Una giornata di sport e di ricordo, tra lacrime e sorrisi, per mantenere vivo il suo nome tra i ragazzi dell’Under 16.

I ragazzi sono entrati nel terreno di gioco con una maglietta celebrativa rendendo omaggio al suo compagno di squadra morto a soli 15 anni giocando a calcio "Vola in alto Paul". Poche, semplici parole per ricordare il loro compagno di squadra in occasione della giornata di ritorno del campionato giovanile di Under 16. Paul non è sceso in campo con la maglietta viola del Torre, la squadra che lo ha accompagnato per due anni tra allenamenti e partite in giro per la provincia. E non tornerà più lasciandoli - come ha detto il presidente Tonegutti al suo funerale - all'improvviso in dieci uomini in questa seconda parte del torneo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Torre Paul

Ultime notizie su Torre Paul

