Alla Limonaia di Villa Strozzi torna il Marocco Food Festival

Il Marocco Food Festival torna alla Limonaia di Villa Strozzi a Firenze. L’evento si svolgerà nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 aprile 2026. Durante queste giornate, la location sarà dedicata a mostrare piatti tipici e tradizioni culinarie del Marocco. La manifestazione sarà aperta al pubblico e si svolgerà nel contesto di una villa storica, con esposizioni e degustazioni.

Il Marocco Food Festival torna a Firenze: sapori e tradizioni alla Limonaia StrozziNelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile 2026, la Limonaia Strozzi di Firenze si trasformerà nel palcoscenico della nuova edizione del Marocco Food Festival. L’evento, ospitato negli spazi di via Pisana 77.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Only Usato Market alla Limonaia di Villa StrozziDomenica 15 marzo 2026, la Limonaia di Villa Strozzi a Firenze ospita una nuova edizione di Only Usato, l'evento di mercato dedicato al second hand e... FrankenBierFest alla Limonaia di Villa TorloniaTorna a Roma il FrankenBierFest: dal 10 al 12 aprile, la Limonaia di Villa Torlonia ospita l’evento cult dedicato ai microbirrifici della Franconia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: FrankenBierFest alla Limonaia di Villa Torlonia; Taglio del nastro per la Limonaia di Villa Montalvo; Riapre la Limonaia di Villa Montalvo, l’inaugurazione al termine dei lavori post alluvione; Un giardino che si apre tra libri, bellezza e solidarietà. Fuori: un'esplosione di arte e libertà alla Limonaia di Villa StrozziVenerdì 30 e sabato 31 maggio due giorni di celebrazione, resistenza ed inclusione con spettacoli, performance, talk e workshop promossi da inQuanto Teatro, GLORIA e numerose realtà toscane LGBTQIA+. lanazione.it Taglio del nastro per la Limonaia di Villa MontalvoUn luogo simbolo dell’alluvione del 2023 restituito alla comunità di Campi Bisenzio. Pubblico delle grandi occasioni ieri, sabato 11 aprile, per la ... gonews.it Pranzo all’aperto, sapori che sanno di domenica. Tra il verde di Villa Torlonia e i piatti della tradizione, ogni momento diventa speciale. Alla Limonaia non è solo pranzo: è tempo da vivere. Villa Torlonia 06 95065250 @social.soda #lalimonaia #pranz - facebook.com facebook