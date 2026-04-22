Quattro ex direttori generali delle aziende sanitarie locali della Campania sono stati incriminati dalla Corte dei conti per un danno erariale di circa 900 mila euro. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario avviato nei loro confronti, con l’invito a dedurre emesso in relazione a presunti abusi o irregolarità nella gestione finanziaria delle strutture sanitarie. La notizia si inserisce in un quadro di indagini più ampio sulla gestione delle risorse pubbliche nel settore sanitario regionale.

Un danno erariale di circa 900mila euro e l’invito a dedurre per quattro ex direttori generali delle asl campane. Un buco che riguarda procedure di scorrettezza presunta da parte di alcuni manager che cumulavano l’indennità con la pensione E si è mossa la Procura della Corte dei conti. In questo caso la Regione non ha responsabilità diretta non avendo mai autorizzato i pagamenti. L’indagine della Corte dei conti. La Procura della Corte dei Conti della Campania ha notificato un invito a dedurre a 4 ex direttori generali di ASL campane, ipotizzando un danno erariale complessivo di circa 880.988 euro. Leggi anche Rocca accelera sulla sanità: "Più medicina del territorio per svuotare i Pronto soccorso e contratto unico contro la fuga di sanitari".🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Buco nella sanità campana, quattro ex direttori generali incriminati dalla Corte dei conti

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