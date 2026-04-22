Brutte notizie per l’economia italiana del 2026

Il governo ha approvato il Documento di finanza pubblica, che contiene previsioni negative per l’economia italiana nel 2026. Le stime indicano un rallentamento della crescita e un aumento del debito pubblico. Le autorità prevedono inoltre una diminuzione delle entrate fiscali e un incremento della spesa pubblica. Queste indicazioni saranno oggetto di revisioni nei prossimi mesi, mentre si attendono ulteriori dettagli nelle prossime comunicazioni ufficiali.

Sono contenute nel Documento di finanza pubblico appena approvato dal governo, che dovrà rivedere i suoi piani per l'ultimo anno della legislatura Mercoledì il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP), quello con cui il governo definisce in modo ufficiale l’andamento dei conti pubblici e che fissa un po’ i limiti entro i quali si dovrà impostare la politica economica dell’anno in corso e di quello successivo. Lo ha fatto con un paio di settimane di ritardo rispetto alla prassi, e già questo dà un’idea dell’affanno con cui il ministero dell’Economia ha lavorato, in un contesto di grandissima incertezza internazionale e con prospettive di generale peggioramento dell’economia nazionale.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Brutte notizie, per l’economia italiana del 2026 L’economia russa nel 2026 #russia Notizie correlate Infortunio Udogie, brutte notizie per il ct della Nazionale italiana Gattuso! A rischio per i playoff mondiali?Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position… Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate!... Ancora buone notizie per l’economia italiana: la domanda interna fa salire il PilDopo i dati positivi sull’occupazione e la discesa della disoccupazione anche i numeri sul prodotto interno lordo sorridono all’Italia guidata dal... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inflazione e rinnovo dell'affitto, brutte notizie per i milanesi: ecco di quanto aumentano i canoni nel 2026; Inflazione e rinnovo dell'affitto, brutte notizie per i milanesi: ecco di quanto aumentano i canoni nel 2026; Lazio, brutte notizie per il Comandante: stop per un terzino; Arsenal, brutte notizie per Arteta: assenze pesantissime alla vigilia dello Sporting CP. Brutte notizie, per l’economia italiana del 2026Per ora del DFP si conoscono solo alcuni dati essenziali, presentati dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Ma le previsioni mostrano già chiaramente questo andamento ... ilpost.it Inflazione e rinnovo dell'affitto, brutte notizie per i milanesi: ecco di quanto aumentano i canoni nel 2026Non c’è tregua per gli inquilini milanesi: l’indice Istat di marzo spinge i canoni verso l’alto, con rincari doppi rispetto alla media nazionale ... milanotoday.it Brutte notizie per gli studenti: l’anno scolastico 2026-2027 sarà povero di ponti - facebook.com facebook Lazio, brutte notizie per Sarri: Marusic salta il Napoli, anche Maldini in dubbio x.com