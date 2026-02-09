Il difensore Udogie si è infortunato durante l’allenamento con il Tottenham. Ora il ct Gattuso deve fare i conti con questa brutta notizia. L’infortunio mette a rischio la presenza del giocatore nei prossimi playoff mondiali. La situazione si fa complicata per la Nazionale italiana, che potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi elementi più importanti.

Infortunio Udogie, brutte notizie per il ct della Nazionale italiana Gattuso! A rischio per i playoff mondiali?

