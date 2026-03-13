L’economia italiana riceve nuove conferme con un aumento della domanda interna che ha contribuito alla crescita del PIL. I dati recenti mostrano anche un miglioramento nel mercato del lavoro, con una diminuzione della disoccupazione, mentre il governo di Giorgia Meloni monitora questa evoluzione positiva. Questi numeri indicano un andamento favorevole per il paese, senza coinvolgere analisi o interpretazioni aggiuntive.

Dopo i dati positivi sull’occupazione e la discesa della disoccupazione anche i numeri sul prodotto interno lordo sorridono all’Italia guidata dal governo di Giorgia Meloni. Secondo la Nota Istat diffusa oggi sull’andamento dell’economia italiana nel 2025 il Pil italiano in volume è aumentato dello 0,5% rispetto al 2024 (+1,3% della crescita media dell’area euro). L’incremento è stato guidato principalmente dalla domanda interna, che ha fornito un contributo positivo pari a 1,5 punti percentuali. Al contrario, la domanda estera netta e la variazione delle scorte hanno esercitato un apporto negativo, rispettivamente, per -0,7 e -0,2 punti percentuali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ancora buone notizie per l’economia italiana: la domanda interna fa salire il Pil

