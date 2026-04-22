Una ragazza di 12 anni ha perso la vita pochi giorni prima del suo compleanno, mentre giocava su un’altalena in un parco pubblico. Durante l’attività, un ramo di un albero si è improvvisamente spezzato e l’ha colpita, provocandone il decesso. La storia ha portato all’attenzione l’assenza di un’ispezione preventiva sulla sicurezza degli alberi nelle aree pubbliche. Le autorità stanno indagando sulle condizioni del ramo e sulla manutenzione della zona.

La tragedia pochi giorni prima del compleanno. Aveva solo 12 anni e stava giocando su un’altalena quando un ramo si è spezzato, colpendola fatalmente. Brooke Wiggins è morta il 9 novembre 2024 a Banstead, nel Surrey, pochi giorni prima di compiere 13 anni. Una tragedia improvvisa che oggi torna al centro dell’attenzione dopo quanto emerso durante l’inchiesta aperta presso il tribunale del coroner di South London. L’altalena “da rimuovere”: cosa emerge dall’inchiesta. Il punto più delicato riguarda proprio quell’altalena di corda. Secondo quanto emerso in aula, avrebbe dovuto essere rimossa mesi prima. L’albero, di proprietà del Consiglio della contea di Surrey, era stato ispezionato nel maggio 2022 e avrebbe dovuto essere controllato nuovamente nel maggio 2024.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Brooke, morta a 12 anni sull’altalena: quel ramo caduto e l’ispezione mai fatta

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