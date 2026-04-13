Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l' allerta meteo

Da virgilio.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 12 anni è deceduta a Bisceglie a causa di un albero caduto durante un episodio di forte vento. L'incidente è avvenuto mentre la giovane si trovava in strada e nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. La zona era in allerta meteo per condizioni di maltempo.

Una ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento.🔗 Leggi su Virgilio.it

alicia amoruso morta a 12 anni a bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l allerta meteo
© Virgilio.it - Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteo

Tragedia in Puglia, 16enne muore colpita da un albero caduto per il vento a BisceglieUna ragazza di 16 anni è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto per il forte vento.

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