Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l' allerta meteo

Una ragazza di 12 anni è deceduta a Bisceglie a causa di un albero caduto durante un episodio di forte vento. L'incidente è avvenuto mentre la giovane si trovava in strada e nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. La zona era in allerta meteo per condizioni di maltempo.