Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l' allerta meteo
Una ragazza di 12 anni è deceduta a Bisceglie a causa di un albero caduto durante un episodio di forte vento. L'incidente è avvenuto mentre la giovane si trovava in strada e nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. La zona era in allerta meteo per condizioni di maltempo.
Una ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento.🔗 Leggi su Virgilio.it
Tragedia in Puglia, 16enne muore colpita da un albero caduto per il vento a BisceglieUna ragazza di 16 anni è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto per il forte vento.
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