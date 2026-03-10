Cinecittà controllo sui bilanci | l' ispezione della Guardia di Finanza

Stamattina, la Guardia di Finanza ha fatto irruzione negli uffici di Cinecittà a Roma, eseguendo un’operazione di controllo sui bilanci. L’intervento è stato avviato con un ordine di esibizione, e l’accesso agli uffici si è svolto senza incidenti. La verifica interessa i documenti contabili e le pratiche amministrative della società di produzione cinematografica. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

La Guardia di Finanza è entrata stamattina negli uffici di Cinecittà, a Roma, con un ordine di esibizione. Secondo quanto si apprende, il Nucleo Pef avrebbe acquisito la documentazione relativa ai bilanci 2022 e 2023. Non è la prima volta che accade. Infatti, già lo scorso autunno le Fiamme Gialle si erano recate negli stessi uffici per acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti pubblici di alcuni film.