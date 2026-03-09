Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze ha intensificato i controlli sui prezzi dei carburanti, concentrandosi sui distributori della città. Le forze dell'ordine hanno effettuato ispezioni per verificare il rispetto delle normative e monitorare eventuali anomalie nei prezzi praticati. Le operazioni sono state avviate nel contesto delle misure di controllo economico per garantire la trasparenza nel mercato dei carburanti.

FIRENZE – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze ha disposto un significativo rafforzamento delle attività di controllo sull'intera filiera di distribuzione dei carburanti.

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: Guardia di finanza intensifica a Firenze il controllo sui prezzi dei carburanti

