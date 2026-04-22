L’olimpionica ha annunciato di aver iniziato a dedicarsi al surf e di valutare un intervento chirurgico in futuro. Ha anche condiviso che, con i compagni di squadra Sinner e Musetti, pianifica di andare a sciare insieme nelle prossime settimane. La sua routine si sta preparando a un periodo di attività diversificate, con l’intenzione di mantenere un buon livello di allenamento prima di eventuali interventi.

Milano, la Valle D’Aosta, Madrid e poi ancora Milano. È una Federica Brignone che triangola volentieri fra gli impegni, quella che sorride tra i ragazzi di via Tortona, a pochi passi da dov’è nata, per una settimana cuore pulsante della Design Week. Ora davvero la riconoscono tutti, da che in febbraio ha impressionato l’Italia con una delle più grandi imprese dello sport italiano, il duplice oro olimpico a Milano Cortina, a meno di un anno dal grave infortunio patito alla gamba sinistra. Per questo davanti al “Fuorisalotto” di Caffè Borbone c’è già un buon numero di persone radunate in attesa di incontrarla, quando accetta di raccontarsi, tra presente e futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone: "Ora faccio surf, poi forse mi opero. Con Sinner e Musetti andremo a sciare insieme"

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