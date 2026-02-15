Olimpiadi 2026 Brignone | Mi sono goduta tutto anche se sciare è ancora doloroso
Brignone ha raccontato di aver apprezzato la gara di gigante alle Olimpiadi 2026, nonostante il dolore che ancora prova nello sciare. La campionessa italiana ha spiegato che, anche se ha vissuto momenti belli, lo scivolare sulla neve resta complicato e faticoso per lei in questa fase. Un dettaglio che fa capire quanto la sua preparazione sia ancora influenzata dal problema fisico che la affligge.
“Se mi sono goduta il gigante? Me lo sono goduto sì, però è stato comunque tosto, per me in questo momento sciare è comunque difficile, non è una cosa banale ma dolorosa “. Lo ha detto Federica Brignone, ospite a Casa Italia a Cortina dopo la vittoria nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “Devo sempre fare i conti con un certo tipo di mostri con cui combatto da un po’ però da quando sono arrivata all’Olimpiade ho cercato di godermi tutto, ogni singolo momento, ogni cosa che ho fatto, anche le piccole cose di un’Olimpiade. Penso che sia questa la cosa speciale, poi il risultato viene o non viene ma non è solo quello quello che mi porto a casa”, ha concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Olimpiadi 2026, Vittozzi: "Sono contenta per quello che ho fatto, poi se sono entrata nella storia mi fa molto piacere"
Vittozzi ha conquistato il primo oro olimpico dell’Italia nel biathlon, e questa vittoria le ha regalato una grande soddisfazione personale.
