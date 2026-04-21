Lorenzo Musetti | A inizio anno mi ero avvicinato come livello a Sinner e ad Alcaraz poi gli infortuni…

Da oasport.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti, protagonista di questo inizio anno, ha dichiarato di aver raggiunto un livello vicino a quello di Sinner e Alcaraz, ma ha dovuto affrontare diversi infortuni che lo hanno rallentato. Attualmente, il tennista toscano si prepara per il prossimo Masters1000 di Madrid, dove si aspetta di recuperare la forma migliore e tornare a competere ai massimi livelli. La sua presenza nell’evento è particolarmente attesa dagli appassionati.

Lorenzo Musetti è uno degli osservati speciali del prossimo Masters1000 di Madrid. Il giocatore toscano deve ritrovare un po’ il suo tennis. Un periodo non felicissimo per lui, posteriore a un infortunio nei quarti di finale degli Australian Open che l’ha costretto sempre a inseguire una condizione, al momento non ancora al 100%. Presente alla cerimonia dei Laureus World Sports Awards, Musetti ha parlato della sua attuale posizione, ovvero di atleta di alto livello e punto di riferimento per i più piccoli: “ Il mio sogno è sempre stato quello di essere un tennista professionista e anche una fonte di ispirazione per i piccoli sportivi. Io, nel mio piccolo, ho due bimbi che spero un giorno possano inseguire il mio percorso, ma non solo nel tennis.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “A inizio anno mi ero avvicinato come livello a Sinner e ad Alcaraz, poi gli infortuni…”

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