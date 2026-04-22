Durante i Laureus World Sports Awards 2026 a Madrid, la campionessa di sci Federica Brignone ha svelato pubblicamente la sua nuova relazione, apparendo sul red carpet con il suo compagno. La notizia è stata confermata dalla presenza della coppia durante l’evento, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni. La manifestazione si è svolta nella capitale spagnola, attirando diversi atleti e personalità dello sport internazionale.

La campionessa di sci Federica Brignone ha ufficializzato la sua nuova relazione sentimentale durante i Laureus World Sports Awards 2026 a Madrid. La sciatrice è apparsa sul tappeto rosso mano nella mano con James Mbaye, segnando il debutto pubblico della coppia dopo diverse settimane di speculazioni legate a indiscrezioni sulla vita privata della sportiva. L’esordio pubblico a Madrid e il profilo del nuovo compagno. Le luci di Madrid hanno fatto da cornice alla prima apparizione ufficiale di Federica Brignone insieme a James Mbaye. I due hanno camminato insieme lungo il percorso dei fotografi durante la cerimania degli Oscar dello sport, mostrando un legame consolidato davanti ai flash internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brignone a Madrid: debutto ufficiale con il nuovo compagno sul red carpet

Notizie correlate

Federica Brignone, prima foto sul red carpet con il fidanzato dopo il mistero sull’intervista a BelveFederica Brignone esce allo scoperto con il nuovo fidanzato James Mbaye, sfilando sul red carpet.

Il debutto ufficiale di Paul Mescal e Gracie Abrams, insieme sul carpet dei BAFTA 2026Nel corso della cerimonia dei BAFTA 2026, il film con protagonista Paul Mescal, Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, ha vinto come Miglior...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Federica Brignone e il fidanzato James Mbaye: la prima uscita di coppia sul red carpet a Madrid; Federica Brignone con il fidanzato James Mbaye ai Laureus Awards 2026: il primo red carpet di coppia.

Federica Brignone e il fidanzato James Mbaye: la prima uscita di coppia sul red carpet a MadridAi Laureus Awards 2026 il debutto per la campionessa di sci e l'ex cestita e modello. Sorrisi per i fotografi e complicità per i due ... corriere.it

Federica Brignone con il fidanzato James Mbaye ai Laureus Awards 2026: il primo red carpet di coppiaReduce dalle due leggendarie medaglie d'Oro ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, Federica Brignone era con il fidanzato James Mbaye ai Laureus Awards ... vogue.it

Federica Brignone e James Mbaye, non si nascondono più: emozionati per la prima volta insieme sul red carpet - facebook.com facebook

Federica Brignone e il fidanzato James Mbaye: la prima uscita di coppia sul red carpet a Madrid x.com