La prima serata ormai attesissima di Rai 2 è targata Belve e Francesca Fagnani, come sempre, non delude i suoi spettatori. Nella puntata in onda martedì 21 aprile, a sedersi davanti alla conduttrice e al suo temutissimo quaderno rosso c’è Brigitte Nielsen. L’attrice e modella tra le più amate anni ’80 si è raccontata in studio senza nascondere le ombre di una vita che l’hanno resa un’icona, a partire dal suo matrimonio tutt’altro che roseo con Sylvester Stallone. Brigitte Nielsen a “Belve”, il racconto del matrimonio con Stallone. Una vita non troppo lineare quella vissuta da Brigitte Nielsen. Ma, si sa, ogni grande diva ha qualche ombra che si prende spazio nonostante la luce dei riflettori.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve, Brigitte Nielsen sul matrimonio con Sylvester Stallone: “Mi sentivo in pericolo”

Brigitte Nielsen: «Con Sylvester Stallone mi sentivo in pericolo, ma a letto era un coniglio»

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