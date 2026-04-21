La versione di Brigitte Nielsen | intervista esclusiva a Belve

Nell’intervista esclusiva a Belve, l’attrice danese ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua carriera e della sua vita privata. Racconta episodi di scontri con celebrità di Hollywood e condivide dettagli inediti riguardanti vari aspetti del suo passato. La conversazione si concentra su eventi e ricordi personali senza entrare in analisi o giudizi.

. L’iconica attrice danese ripercorre i momenti più intensi e controversi del suo passato, svelando dettagli inediti sui suoi scontri con le più grandi celebrità di Hollywood. Brigitte Nielsen a Belve contro Sylvester Stallone e Madonna: “Ho litigato con lei, l’ho spinta” e già dalle prime battute l’intervista si annuncia come una confessione senza filtri, capace di riaprire capitoli incandescenti della sua vita privata e professionale, tra Hollywood e notti che non hanno mai smesso di far parlare. Il legame travolgente con Sylvester Stallone. Ospite di Belve, l’attrice danese torna sul legame travolgente con Sylvester Stallone, nato sul set di Rocky IV e consumatosi in un matrimonio breve quanto intenso, celebrato nel 1985 e concluso appena due anni dopo.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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