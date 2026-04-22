Il Chelsea ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Brighton all’Amex Stadium, proseguendo un periodo difficile in campionato. La squadra ha perso la quinta partita consecutiva, un risultato che ha fatto discutere tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita si è svolta nel rispetto delle regole del calcio, senza episodi rilevanti da segnalare. La sconfitta ha ulteriormente compromesso le speranze della squadra di qualificarsi alla prossima Champions League.

2026-04-21 22:57:00 Il web non parla d’altro: Il miserabile periodo di forma del Chelsea è continuato all’Amex Stadium mentre le sue aspirazioni alla Champions League hanno subito un altro duro colpo con una sconfitta per 3-0 contro Brighton e Hove Albion. I Blues hanno fatto il viaggio verso la costa meridionale dopo aver visto la loro striscia senza vittorie in Premier League estesa a quattro, ciascuna di quelle sconfitte arrivate senza che loro segnassero un gol. E quella triste serie di vittorie consecutive è stata estesa a cinque quando il Brighton li ha balzati al sesto posto in classifica con una vittoria ampiamente meritata. È la prima volta dal 1912 che il Chelsea perde cinque partite consecutive di campionato senza segnare.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Brighton – Chelsea 3-0: i Blues perdono la quinta partita consecutiva in campionato

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