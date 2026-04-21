Brighton-Chelsea martedì 21 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Trasferta difficile per i Blues

Da infobetting.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 aprile 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Brighton e Chelsea. I Blues arrivano da quattro sconfitte consecutive e sono a sette punti dal quinto posto in classifica, che garantisce l’accesso alla Champions League. La squadra ospite affronta un momento difficile, con poche speranze di recuperare posizioni in classifica in sole cinque giornate residue. La partita si presenta come un match importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi.

Dopo quattro sconfitte di fila il Chelsea è precipitato a -7 dal quinto posto in classifica, ovvero dalla zona Champions League, un gap importante a sole cinque giornate dalla fine del campionato. Piuttosto, i Blues devono pensare a difendere almeno il 6° posto, e anche il 7°, perché a quota 48 ci sono anche Brentford e Bournemouth e un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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