Sayf in concerto a Genova | il suo Santissima Fest torna al Porto Antico

Sayf si esibirà in concerto a Genova durante il Santissima Fest al Porto Antico. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 e aver ottenuto il secondo posto con la canzone “Tu mi piaci tanto”, il cantante torna a esibirsi dal vivo in una data che si aggiunge alla sua tournée. L’evento si svolgerà nel quartiere portuale della città.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Dopo aver fatto impazzire il pubblico dell'Ariston ed essersi classificato secondo al Festival di Sanremo 2026 con “Tu mi piaci tanto”, Sayf è pronto a stregare anche il pubblico genovese. Il suo Santissima Fest farà tappa all'Arena del Mare al Porto Antico sabato 18 luglio 2026, per un ritorno a Genova che si annuncia davvero esplosivo dopo il tutto esaurito fatto registrare nel 2025. Biglietti disponibili online su ticketsms e i principali circuiti di vendita. Sayf nasce a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

SAYF - SANTISSIMO TOUR 10-07-2026 GENOVA - Santissima Fest 21-10-2026 MILANO - Alcatraz (SOLD OUT) 27-10-2026 ROMA - Atlantico *disponibile il FANTICKET BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI QUA: https://www.ticketone.it/artist/sayf/ - facebook.com facebook